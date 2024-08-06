Червоним кольором позначена територія детального плану

На околиці Лисиничів, що входять до Львівської ОТГ, планують збудувати низку промислових і виробничих споруд із мережею міжквартальних вулиць і паркінгами. Відповідний детальний план території оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Детальний план охоплює територію загальною площею майже 16 га. Зараз більшість цієї ділянки не забудована, з півночі розташовані виробничі потужності львівських очисних споруд, а з південної сторони – склади та будівлі для обслуговування автобази. Проєктом ДПТ передбачається перетворення цієї території на промислову зону. Житла на цій території не планується.

Зі сторони залізничної колії планують облаштувати проїзди із зупинками громадського транспорту. Крім цього, тут облаштують пішохідні та велодоріжки, що приєднають до загальної міської мережі. Для працівників і відвідувачів промислових об’єктів облаштують паркінг – на 86 місць для легковиків і 12 місць для вантажівок.

Реалізація детального плану буде відбуватися в кілька етапів: на першому розбудують основну інженерно-транспортну інфраструктуру навколо проєктованих ділянок; на другому збудують основні та допоміжні промислові будівлі. Впорядкування та благоустрій території буде відбуватися на останньому етапі.

Як вказано в документах ДПТ, до Львівської міськради з проханням розробити детальний план відповідної території звернулися львів’яни Олег Скруха та Роксолана Снігур. За даними аналітичної системи YouControl, Роксолані Снігур належить ТзОВ «Брейв Логістік», зареєстроване на вул. Стрийській. Компанія зареєстрована у жовтні 2023 року та займається орендою нерухомості. Співвласником компанії також є і Олег Скруха. Йому також належить ФГ «Подорожнє» та ТзОВ «Еко-Кластер».