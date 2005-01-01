Штаб ООС повідомив про теракт в окупованій частині Луганщини

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 16:093820

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У четвер, 7 червня, близько 10:30, в населеному пункті Голубівське Луганської області окупаційні війська підірвали вибуховий пристрій у житловому кварталі внаслідок чого постраждали місцеві жителі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Операції об’єднаних сил на Facebook.

«В житловому кварталі населеного пункту терористи підірвали вибуховий пристрій, від якого постраждали місцеві мешканці. Російські окупанти вдаються до подібних злочинів проти мирного населення з метою дискредитації Об’єднаних сил та залякування громадян», - повідомили військові.

Командування Об’днаних сил назвало цей випадок черговим злочином окупантів проти мирного населення і наголосило, що вживають всі можливі заходи для збереження життя громадян по обидва боки лінії розмежування.

«Теракт російсько-окупаційних військ в населеному пункті Голубівське є черговим доказом порушення норм Міжнародного гуманітарного права та військовим злочином окупантів проти мирного населення», - підсумували військові.

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