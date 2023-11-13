На тимчасово окупованих територіях півдня України, зокрема Запоріжжя, тривають російські обходи помешканнями місцевих мешканців. Окупанти самовільно заселяються у багатоповерхівки до українців, закриваючись цивільним населенням як живим щитом, повідомив у неділю, 12 листопада, мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у тимчасово окупованому Токмаку росіяни організовують обходи квартирами, під час яких заселяються у багатоповерхові будинки. Окрім того, про підселення загарбників у квартири повідомили мешканці Бердянського району.

«Це притаманно як тимчасово окупованому Мелітополю, так і населеним пунктам, розташованим ближче до фронту. Бачимо це максимально і в Бердянському районі, де в багатьох селах, до прикладу, Осипенко, Онок, Петрівка – ворог розміщується в квартирах, зриваючи замки, або, якщо на їхню думку, мешканці займають велику площу, вони просто підселяються», – повідомив Іван Федоров.

Мер Мелітополя додав, що деякі села Пологівського району Запоріжжя росіяни перетворили на резервацію. Зокрема, виїхати чи заїхати до району можуть виключно ті, хто там прописаний.

Окрім того, Іван Федоров заявив, що окупанти відібрали у місцевих гуманітарну допомогу. За словами посадовця, віднедавна гумпайок стали видавати як заохочення напередодні російських псевдовиборів. Отримувати гуманітарну допомогу відтепер можуть тільки окремі категорії пільговиків, а в Бердянську для того, щоб отримати допомогу, росіяни змушують писати заяву та детально аргументувати, чому потрібна допомога.