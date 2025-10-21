Уроки проводитимуть у шкільних басейнах у різних районах Львова

У Львові під час осінніх канікул учні шкіл можуть безкоштовно навчатись плавання. Як повідомили у міській раді, безкоштовні уроки можуть відвідувати учні 2-4 класів за попередньою реєстрацією.

Як повідомили на сторінці «Освіта Львова», учні початкових класів (із 2 по 4) львівських шкіл традиційно можуть відвідувати уроки плавання під час канікул – із 27 до 31 жовтня 2025 року. Уроки проводитимуть у шкільних басейнах у різних районах Львова, а для безкоштовної участі потрібна попередня реєстрація.

«Потрібно мати відповідний одяг для плавання, рушник, засоби гігієни та медичну довідку форми 086/о із позначкою про дозвіл на відвідування басейну», – вказано у повідомленні.

Кожен заклад освіти може прийняти обмежену кількість дітей. Якщо форма реєстрації закрита і ви не можете зареєструватись – отже, достатню кількість школярів за цією локацією вже набрали.

Перелік басейнів, де проводитимуть безкоштовні уроки, та форми для реєстрації: