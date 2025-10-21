На осінніх канікулах львівські школярі можуть безкоштовно відвідувати басейни
У Львові під час осінніх канікул учні шкіл можуть безкоштовно навчатись плавання. Як повідомили у міській раді, безкоштовні уроки можуть відвідувати учні 2-4 класів за попередньою реєстрацією.
Як повідомили на сторінці «Освіта Львова», учні початкових класів (із 2 по 4) львівських шкіл традиційно можуть відвідувати уроки плавання під час канікул – із 27 до 31 жовтня 2025 року. Уроки проводитимуть у шкільних басейнах у різних районах Львова, а для безкоштовної участі потрібна попередня реєстрація.
«Потрібно мати відповідний одяг для плавання, рушник, засоби гігієни та медичну довідку форми 086/о із позначкою про дозвіл на відвідування басейну», – вказано у повідомленні.
Кожен заклад освіти може прийняти обмежену кількість дітей. Якщо форма реєстрації закрита і ви не можете зареєструватись – отже, достатню кількість школярів за цією локацією вже набрали.
Перелік басейнів, де проводитимуть безкоштовні уроки, та форми для реєстрації:
- ПШ «Арніка» (вул. Братів Дужих, 12): зареєструватись;
- СЗШ №29 (вул. Сухомлинського, 6): зареєструватись;
- Ліцей «Львівський» (вул. Лисеницька, 3): зареєструватись;
- Гімназія «Провесінь» (вул. Тракт Глинянський, 151Б): зареєструватись;
- СЗШ №13 (вул. Драгана, 7): зареєструватись;
- СЗШ №84 (вул. Зубрівська, 30): зареєструватись;
- СЗШ №86 (вул. Скорини, 34): зареєструватись;
- СЗШ №90 (вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 2): зареєструватись;
- Ліцей №80 (вул. Героїв Крут, 27): зареєструватись;
- СЗШ №96 (вул. Олександра Довженка, 13): зареєструватись;
- Ліцей «Сихівський» (вул. Хоткевича, 48): зареєструватись;
- СЗШ №36 (вул. Володимира Великого, 55Б): зареєструватись;
- Ліцей №45 (вул. Наукова, 25): зареєструватись;
- Ліцей імені В. Симоненка (вул. Симоненка, 6): зареєструватись;
- СЗШ №92 (вул. Шевченка, 390): зареєструватись;
- СЗШ №97 (вул. Івана Миколайчука, 18): зареєструватись;
- СЗШ №99 (вул. Творча, 1): зареєструватись.