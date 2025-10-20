Більшість шкіл у великих містах підуть на канікули в останній тиждень жовтня

Українські школярі вже незабаром підуть на осінні канікули та відпочиватимуть від навчальних буднів. ZAXID.NET зібрав інформацію про те, скільки триватимуть канікули у різних областях на заході України у 2025 році.

Остаточні рішення про проведення канікул самостійно ухвалюють заклади освіти, проте все ж можна виокремити загальні тенденції. Більшість шкіл у великих містах підуть на канікули в останній тиждень жовтня.

Коли канікули у містах на заході України:

