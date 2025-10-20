Канікули уже близько: коли відпочиватимуть учні шкіл на заході України
Українські школярі вже незабаром підуть на осінні канікули та відпочиватимуть від навчальних буднів. ZAXID.NET зібрав інформацію про те, скільки триватимуть канікули у різних областях на заході України у 2025 році.
Остаточні рішення про проведення канікул самостійно ухвалюють заклади освіти, проте все ж можна виокремити загальні тенденції. Більшість шкіл у великих містах підуть на канікули в останній тиждень жовтня.
Коли канікули у містах на заході України:
- Осінні канікули у Львові – старт із 24 жовтня (графік по кожній школі);
- Осінні канікули у Івано-Франківську – із 27 жовтня до 2 листопада;
- Осінні канікули в Ужгороді – із 27 жовтня до 2 листопада;
- Осінні канікули у Рівному – із 25 жовтня до 2 листопада;
- Осінні канікули у Чернівцях – із 27 жовтня до 2 листопада;
- Осінні канікули у Тернополі – із 27 жовтня до 2 листопада;
- Осінні канікули у Луцьку – із 27 жовтня до 2 листопада;
- Осінні канікули у Хмельницькому – із 27 жовтня до 2 листопада, але є школи, які підуть на канікули раніше.
