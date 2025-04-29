60-річний Марк Карні залишиться прем'єр-міністром Канади

На парламентських виборах в Канаді перемогу здобуває Ліберальна партія на чолі з чинним прем’єр-міністром Марком Карні. Наразі незрозуміло, чи зможуть ліберали отримати необхідну більшість місць для формування уряду. Про це пише BBC у вівторок, 29 квітня.

Як йдеться, Ліберальній партії Карні необхідно отримати 172 з 343 місць у Палаті громад, щоб забезпечити собі більшість, яка дасть їм змогу сформувати уряд Канади без підтримки менших партій.

Станом на 09:34 ліберали лідирували зі 167 місцями, далі слідували консерватори на чолі з Пʼєром Полієвом (145 місць). Квебекський блок і Нова демократична партія отримали по 23 і 7 місць відповідно. А Партія Зелених наразі має лише одне місце.

Попередні результати парламентських виборів у Канаді станом на ранок 29 квітня (скриншот BBC)

«Ліберали й консерватори домінують у народному голосуванні, причому обидві партії отримали понад 40% голосів, підрахованих по всій Канаді. Це дає їм змогу отримати разом 90% місць у парламенті», – ідеться в повідомленні.

60-річний Марк Карні, який залишиться прем'єр-міністром країни, виголосив промову після перемоги його Ліберальної партії на парламентських виборах.

«Наша стара модель відносин зі США – побудована на поступовій інтеграції – завершилась. Це трагедія, але водночас і нова реальність. Ми подолали шок від американської зради, але ми ніколи не повинні забувати уроки. Ми повинні дбати про себе і, перш за все, ми повинні піклуватися одне про одного», – сказав Карні.

Виступ Марка Карні дубльовано

Нагадаємо, у Канаді діє мажоритарна виборча система. Кандидат, який отримує найбільшу кількість голосів у кожному виборчому окрузі, виграє це місце і стає членом парламенту.

Як повідомлялось, 23 березня новопризначений прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про розпуск парламенту та назвав дату проведення дострокових виборів.

Ця передвиборча кампанія була найкоротшою з дозволених канадським законодавством і становила лише 36 днів. Лідери лібералів та консерваторів зосередили свої меседжі навколо загрози торгівельної війни зі США та погроз Дональда Трампа щодо суверенітету Канади.

Марк Карні був обраний лідером Ліберальної партії Канади 9 березня, а 14 березня склав присягу прем’єр-міністра. До цього він багато років пропрацював у сфері фінансів та очолював Центральний банк Канади під час світової фінансової кризи 2008 року та Центральний банк Англії під час Brexit. Карні замінив 53-річного Джастіна Трюдо, який очолював Ліберальну партію протягом 13 років і Канаду майже десять років.