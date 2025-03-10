Марк Карні цього тижня складе присягу прем’єр-міністра

Колишній керівник Центрального банку Канади Марк Карні стане наступником Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра. Про це у понеділок, 10 березня, повідомило Reuters.

59-річний Марк Карні отримав найбільшу підтримку від членів правлячої Ліберальної партії. Він здобув 85,9% голосів, випередивши колишню главу Мінфіну Христю Фріланд, яка посіла друге місце. Ще два кандидати Каріна Гулд та Френк Бейліс отримали 3,2% і 3% відповідно. Загалом у голосуванні брали участь понад 150 тис. членів партії.

Карні вже виступив зі своєю першою заявою, подякувавши Трюдо за те, що він «щодня поєднував силу і співчуття, борючись за Канаду».

Карні цього тижня складе присягу прем’єр-міністра, а до кінця жовтня також мають відбутися федеральні вибори до парламенту.

Що відомо про Марка Карні

Карні побудував кар’єру інвестиційного банкіра. Під час економічної кризи 2008 року він як керівник Центрального банку допоміг країні справитися з потрясінням. У 2013 році Карні очолив Банк Англії, ставши першим іноземцем на цій посаді.

У своїх передвиборчих обіцянках він зосереджувався на стимулюванні економіки Канади, яка постраждала від інфляції та низької продуктивності. Через високу вартість житла у країні Карні пообіцяв побудувати 4 млн будинків. Він також планує відмовитися від податку на викиди вуглецю.

Доповнено о 9:13. Карні перший прем'єр Канади без значного політичного досвіду. Проте він стверджував, що його управлінський досвід у фінансових інституціях робить його оптимальною кандидатурою для майбутніх торгівельних переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

«Є хтось, хто намагається послабити нашу економіку. Дональд Трамп, як ми знаємо, встановив необґрунтовані тарифи на те, що ми будуємо, що ми продаємо і як ми заробляємо на життя. Він атакує канадські сім'ї, робітників і бізнес, і ми не можемо дозволити йому досягти успіху, і ми не дозволимо», – зазначив політик.

Карні заявив, що Канада ніколи не стане частиною США, він пообіцяв зберігати тарифи на американські товари до тих пір, доки американці не продемонструють поваги.

«Ми не просили цієї битви. Але канадці завжди готові, коли хтось інший скидає рукавички. Американці не повинні сумніватися: в торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє», – додав він.

Ставлення Марка Карні до України

У період виборчих перегонів Карні зазначав, що пишається позицією уряду Канади щодо підтримки України та повністю підтримує ці зусилля.

«Я продовжу це робити. Шлях України до членства в Європейському Союзі та НАТО це те, що я підтримую», – казав він

На треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії він написав у соцмережі X, що тільки Україна має визначати, що найкраще для її довгострокової безпеки.

«Протягом трьох років народ України з надзвичайною мужністю боровся проти жорстокого та невиправданого вторгнення Росії. Тільки вони мають право визначати, що найкраще для їхньої довгострокової безпеки», – йдеться у дописі.

Він також заявляв, що як прем’єр забезпечуватиме непохитну підтримку України.

«США, ЄС і Канада рішуче підтримують Україну в її боротьбі за свободу. Я надзвичайно пишаюся військовою та гуманітарною підтримкою, яку надала Канада, зокрема тим, що канадці прийняли понад 300 тис. українців у нашій країні», – зауважив Карні.

Нагадаємо, у понеділок, 6 січня, під час пресконференції в Оттаві Джастін Трюдо оголосив про рішення піти з посад лідера Ліберальної партії Канади та прем’єр-міністра країни. Зазначимо, що Трюдо та його уряд систематично та послідовно підтримували Україну. Зокрема, у 2016 році уряд Трюдо підписав Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.