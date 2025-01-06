Джастін Трюдо обіймав посаду прем'єр-міністра Канади з 2015 року

У понеділок, 6 січня, під час пресконференції в Оттаві Джастін Трюдо оголосив про рішення піти з посад лідера Ліберальної партії Канади та прем’єр-міністра країни. Про це повідомила телерадіокомпанія CNN.

«Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, а з посади прем’єр-міністра - після того, як партія обере свого нового лідера. Країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені зрозуміло, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом», – заявив Джастін Трюдо.

Таким чином 53-річний Джастін Трюдо залишатиметься тимчасовим прем’єр-міністром до обрання нового прем’єра. Він також повідомив, що парламент Канади візьме перерву у роботі до 24 березня, поки Ліберальна партія визначатиметься, хто обійме посаду лідера партії.

Раніше видання Globe and Mail припускало, що Джастін Трюдо оголосить про свою відставку до з’їзду Ліберальної партії, яку він очолює, щоб не склалось враження, що його усунули з посади парламентарі власної партії.

Додамо, що у 2015 році Ліберальна партія Джастін Трюдо здобула перемогу на парламентських виборах. Від тоді політик обіймав посаду прем’єр-міністра Канади. Як повідомляє ВВС, під час передвиборчої кампанії Ліберальна партія обіцяла вести більш відкриту міграційну політику та збільшення податків для заможних людей.

Однак, наприкінці грудня 2024 року Джастін Трюдо став втрачати популярність. У грудні 2024 року, згідно з опитуванням лише 22% канадців підтримували Трюдо.

Зазначимо, що Джастін Трюдо та його уряд є прихильниками України. Зокрема, у 2016 році уряд Трюдо підписав Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Також очолювана Трюдо Ліберальна партія Канади заявляла про визнання так званих ЛНР та ДНР терористичними організаціями.

Після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну уряд Джастіна Трюдо запровадив спеціальну програму, відповідно до якої українці та члени їхніх родин (включно із тими, що мають інше громадянство) отримали можливість оформити статус тимчасового резидента Канади, що дозволяє їм проживати та працювати у країні. Через стійку підтримку України у березні 2022 року Росія заборонила в'їзд Трюдо до країни.

Від початку повномасштабного вторгнення Канада надала Україні допомогу на 5,4 млрд доларів США.