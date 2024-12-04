Уряд Мішеля Браньє йде у відставку

Парламент Франції виніс уряду прем’єр-міністра Мішеля Барньє вотум недовіри. Французькі міністри йдуть у відставку. Про це у середу, 4 грудня, повідомила французька газета Le Figaro.

Національна асамблея вперше з 1962 року висловила вотум недовіри чинному уряду. Зазначається, що за таке рішення проголосував 331 депутат з 574. Уряд Мішеля Барньє працював лише три місяці та став найменш довготривалим з 1958 року.

Голосування за відставку уряду ініціювали ліві депутати, але пропозиція отримала підтримку й ультраправих політиків. Основною причиною для голосування стало те, що Мішель Барньє 2 грудня заявив, що скористається спецпроцедурою для ухвалення держбюджету на 2025 рік в обхід парламенту. Законопроєкт про бюджет передбачав скорочення видатків на 60 млрд євро та збільшення податків.

Тепер президент Емманюель Макрон має призначити нового прем’єр-міністра, адже відповідно до французького законодавства, для цього не потрібно голосування парламенту. Однак, парламент може оголосити вотум недовіри та відправити у відставку уряд.

Нагадаємо, 21 вересня у Франції представили склад нового уряду, який очолив Мішель Барньє, призначений Емманюелем Макроном. Призначання Мішеля Барньє відбулось попри масштабні протести у країні, які організували профспілки, студентські та екологічні організації, а також ліві політичні сили. Протестанти звинувачували Макрона у відмові призначати прем’єр-міністром представника об’єднаної лівої коаліції, яка здобула найбільшу кількість мандатів у Національній асамблеї після дострокових парламентських виборів.