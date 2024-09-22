У новому уряді домінують консерватори та центристи

Через більш ніж через два місяці після виборів у Франції президентський палац представив новий уряд. Про це 21 вересня повідомив Єлисейський палац та France 24.

Новий Кабмін Франції на чолі з прем'єр-міністром Мішелем Барньє став більш правим, в ному домінують консерватори та центристи.

У глави уряду заявили, що новий Кабмін сфокусується на покращенні рівня життя, питаннях безпеки та контролю імміграції, захисті навколишнього середовища. Першим великим завданням для прем'єра стане подання плану бюджету на 2025 рік.

«Після 2 з половиною місяців політичної невизначеності після несподіваного рішення президента Емманюеля Макрона оголосити дострокові вибори, прем’єр Мішель Барньє сформував кабінет міністрів, який, як він сподівається, знайде міжпартійну підтримку у фрагментованому парламенті», – зазначають у Reuters.

Хто отримав ключові посади в уряді

Міністром закордонних справ став Жан-Ноель Барро. Відзначають, що він раніше висловлювався за обговорення ідеї президента Емануеля Макрона щодо відправки військ в Україну.

Міністерство внутрішніх справ очолить консерватор Бруно Ретайло, тоді як близький соратник Макрона Себастьян Лекорню зберіг посаду міністра оборони.

Тим часом новим міністром фінансів став 33-річний Антуан Арман, єдиним лівоцентристським політиком в новому уряді буде Дідьє Міго, який очолив Міністерство юстиції.

Що відомо про призначення нового прем’єр-міністра Франції

Нагадаємо, 7 липня, екзитполи оголосили результати парламентських виборів у Франції. За даними опитувань, проведених на виборчих дільницях, більшість голосів отримав блок ультралівих партій «Новий народний фронт», друге місце посіла коаліція Еммануеля Макрона, на третьому місці – ультраправа партія «Національне об'єднання», якою керує проросійська політикиня Марін Ле Пен. Однак жодна з трьох основних партій не отримала абсолютної більшості.

У Франції в суботу, 21 вересня, громадяни організували близько п'ятдесяти демонстрацій через призначення президентом Емманюелем Макроном прем’єр-міністра Мішеля Барньє. Це не перші мітинги в країні через нового прем’єра. Попередній раз демонстрації влаштували 7 вересня.