Мітинги проходять у Бордо, Марселі та Парижі

У Франції в суботу, 21 вересня, громадяни організували близько п'ятдесяти демонстрацій через призначення президентом Емманюелем Макроном прем’єр-міністра Мішеля Барньє, пише Franceinfo.

Відомо, що акції протесту організували профспілки, студентські та екологічні організації, а також ліві політичні сили. Вони звинувачують Макрона у відмові призначати прем’єр-міністром представника об’єднаної лівої коаліції. Зазначимо, що після дострокових виборів на початку липня саме ця коаліція здобула найбільшу кількість депутатів у Національній асамблеї.

Зокрема, на мітинги сьогодні вийшли громадяни у Бордо, Марселі та Парижі. У французькій столиці взяли участь від 20 до 40 тис. людей.

Що відомо про новий уряд Франції

Нагадаємо, 7 липня, екзитполи оголосили результати парламентських виборів у Франції. За даними опитувань, проведених на виборчих дільницях, більшість голосів отримав блок ультралівих партій «Новий народний фронт», друге місце посіла коаліція Еммануеля Макрона, на третьому місці – ультраправа партія «Національне об'єднання», якою керує проросійська політикиня Марін Ле Пен. Однак жодна з трьох основних партій не отримала абсолютної більшості.

5 вересня Макрон призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром і доручив йому сформувати новий уряд країни. Як пише France 24, він сподівається представити його у неділю, 22 вересня. Серед ключових державних посад роботу може зберегти лише міністр оборони Себастьян Лекорню.

Зауважимо, що це не перші мітинги в країні через нового прем’єра. Попередній раз демонстрації влаштували 7 вересня. Того дня кількість мітингувальників в Парижі, за різними підрахунками, сягала від 26 тис. (дані префектури) до 160 тис. громадян (дані партії La France Insoumise).