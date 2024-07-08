Габріель Атталь заявив про відставку

Прем’єр-міністр Франції 35-річний Габріель Атталь [Gabriel Attal] після перемоги ультралівих на парламентських виборах заявив, що подасть у відставку. Про це у неділю, 7 липня, повідомили французькі ЗМІ.

«...Я подам заяву про відставку президенту Республіки… Я ніколи не погоджуся з тим, що мільйони наших співгромадян обирають голосування за крайнощі. Французам я кажу: я поважаю кожного з вас. Деяким жити складніше, ніж іншим, і саме ці життя ми повинні зробити кращими. Де б я не був, я завжди буду прагнути до досягнення цієї мети», – цитує Le Figaro Габріеля Атталя.

Проте Габріель Атталь повідомив, що готовий залишитися на посаді на час проведення у Парижі Олімпіади-2024. Змагання розпочнуться 26 липня.

Габріель Атталь є членом партії «Відродження» президента Емманюеля Макрона. Зазначається, що політик був переобраний у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і стане депутатом нижньої палати французького парламенту Національних зборів.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 7 липня, екзитполи оголосили результати парламентських виборів у Франції. За даними опитувань, проведених на виборчих дільницях, більшість голосів отримав блок ультралівих партій «Новий народний фронт», друге місце посіла коаліція Еммануеля Макрона, на третьому місці – ультраправа партія «Національне об'єднання», якою керує проросійська політикиня Марін Ле Пен. Однак жодна з трьох основних партій не отримала абсолютної більшості, тому парламентарям потрібно буде домовлятися про коаліцію.