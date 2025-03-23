Марк Карні очолює Ліберальну партію Канади

Новопризначений прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про розпуск парламенту та назвав дату проведення дострокових виборів. Про це він написав в X в неділю, 23 березня.

«Я щойно попросив генерал-губернатора розпустити парламент і призначити федеральні вибори на 28 квітня», – ідеться в дописі.

Карні заявив, що перед новими парламентарями постане завдання «побудувати найсильнішу економіку в G7».

«Нам потрібно розібратися з тарифами президента Трампа. Канадці заслуговують на вибір того, хто має очолити ці зусилля для нашої країни», – додав прем’єр.

Як повідомляє телеканал CBC, 36-денна передвиборча кампанія буде найкоротшою з дозволених канадським законодавством. Наразі партійні лідери лібералів та консерваторів зосередили свої меседжі навколо загрози торгівельної війни зі США та погроз Дональда Трампа щодо суверенітету Канади.

Ще кілька місяців тому опитування прогнозували перемогу Консервативній партії, яку очолює 45-річний П’єр Полієв, який ідеологічно схожий на Дональда Трампа своїми намірами зробити Канаду світовою столицею криптовалюти, експлуатувати природні ресурси, знизити податки. Також він закликає до припинення фінансування канадської національної телекомпанії та вважає, що існує лише дві статі.

Однак після відставки Джастіна Трюдо, рейтинг якого різко впав, та гучних заяв американського президента ситуація змінилася на користь Ліберальної партії. Багатьох, зокрема, приваблює економічний досвід Карні та його довга кар’єра на міжнародній арені, писав The New York Times.

У Канаді діє мажоритарна виборча система. Виборці обирають місцевих членів Палати громад. Країна поділена на 343 виборчі округи, відомі в Канаді як райдинги, кожен з яких відповідає місцю в Палаті громад. Щоб сформувати більшість, партія повинна отримати 172 місця в парламенті.

Нагадаємо, 60-річний Марк Карні був обраний лідером Ліберальної партії Канади 9 березня, а 14 березня склав присягу прем’єр-міністра. До цього він багато років пропрацював у сфері фінансів та очолював Центральний банк Канади під час світової фінансової кризи 2008 року та Центральний банк Англії під час Brexit. Карні замінив 53-річного Джастіна Трюдо, який очолював Ліберальну партію протягом 13 років і Канаду майже десять років.