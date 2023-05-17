Біля пам’ятника Івану Федорову автомобіль збив 11-річну дівчину на пішохідному переході

Ввечері у вівторок, 16 травня, у центрі Львова біля пам’ятника Івану Федорову автомобіль збив 11-річну дівчину на пішохідному переході. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, дівчину з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія трапилась о 19:50 на вул. Підвальній. Водій автомобіля Kia Ceed скоїв наїзд на 11-річну львів’янку, яка переходила проїзну частину пішохідним переходом. У повідомленні поліції не вказано, чи дівчина переходила на зелений сигнал світлофора. Унаслідок наїзду дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.