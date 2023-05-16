Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії

Ввечері у понеділок, 16 травня, водій маршрутки збив 55-річного велосипедиста на дорозі неподалік Кам’янки-Бузької. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, ДТП сталась 15 травня о 22:20 на автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» у селі Руда Сілецька Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса «Еталон», 40-річний житель міста Радехів, скоїв наїзд на велосипедиста, мешканця одного з сіл району, віком 55 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.