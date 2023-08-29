Одне з найскладніших перехресть Львова впродовж кількох днів працюватиме без світлофорного регулювання

Із середи, 30 серпня, на проблемному перехресті вул. Сахарова та Вітовського не працюватиме світлофор. Про відновлення роботи світлофора у ЛКП «Львівавтодор» обіцяють повідомити пізніше.

За інформацією «Львівавтодору», із 10:00 30 серпня на перехресті вул. Сахарова – Вітовського – Коперника будуть замінювати опори, внаслідок чого світлофори тимчасово не працюватимуть.

«У Львові триває масштабна заміна світлофорних опор та консолей. Наразі підрядна організація, з якою уклало договір ЛКП “Львівавтодор”, виконує роботи із оновлення металоконструкцій на перехресті вул. Сахарова – Вітовського – Коперника. У зв’язку з цим, світлофорний об’єкт завтра, 30 серпня, орієнтовно з 10:00 буде вимкнений та тимчасово не працюватиме», – йдеться в повідомленні.

Роботи триватимуть орієнтовно кілька днів. Про завершення заміни старих опор на нові та відновлення роботи світлофорного об’єкта ЛКП «Львівавтодор» повідомить додатково.

Зазначимо, що у Львові також планують замінити світлофорні опори на перехрестях вул. Листопадового Чину – Університетська, вул. Тершаковців – Костя Левицького та вул. Пекарська – Тершаковців.