У Kvertus проводять оцінку пошкоджень і збитків внаслідок пожежі

У ніч на 15 квітня на виробництві великого постачальника тактичних засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Kvertus сталася масштабна пожежа, яка знищила склад і більшість виробничих приміщень. Про це повідомили засновник компанії Андрій Знайченко та генеральний директор Ярослав Філімонов.

«Вогонь повністю знищив частину складського приміщення та комплектуючих, а також пошкодив другий поверх, де розміщувався виробничий цех», – написав Філімонов, додавши, що рятувальникам та співробітникам компанії вдалося локалізувати вогонь і не допустити повного знищення цеху.

За даними компанії, жоден з працівників Kvertus внаслідок пожежі не постраждав.

Наразі причини пожежі розслідують експерти, поліція та ДСНС. Ярослав Філімонов сказав, що правоохоронці розглядають усі можливі версії пожежі – від нещасного випадку і до диверсії.

У коментарі Forbes Ukraine СЕО компанії повідомив, що на масштаби виробництва пожежа не вплине.

«Це наша основна локація, але не єдина. Ми перегрупуємося», – каже Філімонов.

Kvertus – українська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки (РЕР). Компанія була заснована у 2017 році. Вона є офіційним постачальником засобів у ЗСУ, Нацгвардію, Нацполіцію, СБУ, ДПСУ. Уся лінійка засобів Kvertus стоїть на озброєнні в ЗСУ, всі вони кодифіковані за стандартами НАТО.