На півночі України на основних напрямках імовірного наступу противника Збройні сили встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Зокрема, протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів», – сказав він в інтерв’ю «Укрінформу».

Крім того, за словами Наєва, встановлені невибухові загородження на об’єктах транспортної інфраструктури – мостах і дорогах. Також тривають роботи над фортифікаційним обладнанням позицій силами місцевих органів влади.

«Ми разом створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил. За тісної взаємодії з головами військових адміністрацій будуємо військові інженерно-технічні й фортифікаційні споруди. Встановлюємо додаткові камери спостереження. Робота в цьому напрямі триває цілодобово», – сказав Наєв.

За його словами, організована постійна взаємодія з військовими адміністраціями стосовно забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури в результаті встановлення додаткового фортифікаційного обладнання, а також збільшення кількості мобільних вогневих груп ППО.