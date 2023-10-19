Дмитро Кулеба також не виключив надання ракет зі дальністю у 300 км

Сполучені Штати Америки будуть передавати Україні далекобійні ракети ATACMS на постійній основі. Про це повідомив у четвер, 19 жовтня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

На питання журналістів, чи надання першої партії ракет американського виробництва означає, що США будуть надавати їх надалі, очільник МЗС відповів ствердно. За його словами, ракети надали після вдалих домовленостей України та США у вересні.

«Це прямий результат домовленостей президента Зеленського і Байдена у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня. Місяць пройшов – і ми бачимо конкретний результат», – повідомив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ подякував США за виконання домовленостей та зазначив, що сподівається на подальшу підтримку вогневої міці ЗСУ з боку США.

Також Кулеба прокоментував те, що Пентагон надав Україні ракети ATACMS старого зразка з дальністю польоту 165 км, виготовлені у 1996 році. Він висловив сподівання, що в майбутньому США передадуть Україні ракети з дальністю до 300 км ураження.

Водночас Дмитро Кулеба зазначив, що Сили оборони мають у своєму розпорядженні «всі види зброї, яку хотіли». За його словами, тепер йтиметься про розширення кількості, дальності, модифікації озброєння.

Нагадаємо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив надання Україні американських ракет ATACMS. Ракети дальньої дії ураження застосували під час атак на аеродроми у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Внаслідок атаки цим видом озброєння було знищено дев’ять вертольотів росіян, великі склади з боєприпасами та систему ППО.