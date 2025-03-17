Кабель вибухнув біля «Копальні кави» у центрі Львова

На площі Ринок у Львові, неподалік «Копальні кави», загорівся підземний електричний кабель, який перебуває на балансі «Львівобленерго». Через займання пролунав вибух. Пресслужба Львівської міської ради у понеділок, 17 березня, повідомила, що ніхто з пішоходів не постраждав.

«Сьогодні на площі Ринок "вибухнув" електричний кабель ПАТ "Львівобленерго". Свідками вибуху і задимлення території стало багато пішоходів. Ніхто не постраждав. Тимчасово було призупинено подачу електроенергії у будинки під номером 7 і 8, проте ПАТ "Львівобленерго" вже переключило їх на інше резервне живлення», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на місце займання виїжджали рятувальники. Однак пожежі не було, коли вони прибули на площу Ринок, тому жодних робіт не проводили.

У Галицькій райадміністрації розповіли, що фахівці «Львівобленерго» з’ясовують причину аварійної ситуації. Згодом фахівці проведуть на площі Ринок необхідні ремонтні роботи.