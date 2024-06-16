В одному з люків вибухом зірвало кришку та пошкодило бруківку довкола

На вул. Пекарській у Львові вибухнули люки «Укртелекому». Зі слів очевидців, пролунало щонайменше два вибухи, після яких на вулиці був запах пороху.

Як інформує журналістка ZAXID.NET із місця події, перший вибух на вул. Пекарській, 15-17 пролунав о 13:31, другий – через 12 хвилин. Вибухом пошкодило два каналізаційні люки – зірвало кришку та бруківку довкола люка. Після вибухів поблизу люків відчутний запах газу і пороху.

Наразі причина вибуху не відома. За даними ZAXID.NET, імовірно вибухнув кабель. Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, на місці працюють аварійні служби «Львівгазу», «Львівводоканалу», «Львівобленерго», районна адміністрація, поліція.

Пізніше Андрій Москаленко уточнив, що люки належать «Укртелекому».