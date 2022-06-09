На пляжі у Луцьку врятували жінку, яка втратила свідомість під час плавання. Чому саме жінці стало погано, наразі невідомо. Троє плавців витягнули її з води і розпочали реанімувати. Жінка почала дихати самостійно ще до приїзду медиків.

Інцидент стався у середу, 8 червня, на пляжі в Теремно, повідомляє прес-служба Луцької міськради. Жінці, яка плавала у ставку, в якийсь момент стало погано. Перебуваючи за 20 метрів від берега, вона втратила свідомість і почала тонути. Це помітив її син, він почав кликати на допомогу.

На допомогу відпочивальниці кинулись троє рятувальників, які чергували на рятувальному посту. Коли її витягнули з води, пульс у жінки не прослуховувався, вона не дихала. На місце викликали бригаду швидкої. Тим часом рятувальники самотужки почали реанімувати жінку. За допомогою приладу штучної вентиляції легень жінка незабаром прийшла до тями і почала дихати самостійно.

«Після приїзду карети швидкої допомоги потерпілу передали медикам для надання подальшої кваліфікованої допомоги. Закликаємо мешканців громади відпочивати у спеціально визначених місцях та дотримуватись заходів безпеки під час перебування на воді», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в 2022 році на водоймах області загинули 12 людей, в тому числі двоє дітей.