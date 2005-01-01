На початку квітня китайська орбітальна станція впаде на Землю

Китайська станція стане 50-м штучним космічним об'єктом, який впаде на нашу планету

Китайська орбітальна станція «Тянгун» може впасти на Землю вже першого квітня, але поведінка космічного об'єкта настільки непрогнозована, що ймовірним часом падіння називають весь перший тиждень місяця. Про це інформує The Guardian.

Як зазначається, восьмитонна китайська орбітальна станція «Тянгун-1», що у перекладі буквально означає «небесний палац», скоро увійде в атмосферу Землі. Однак, як пише видання, перейматися через падіння її уламків не варто. Шанси стати жертвою частини космічної станції близькі до нуля. Близько 70% поверхні Землі - це вода, а інше - не дуже густо населена суша. Тому якщо будь-яка частина станції згорить в атмосфері, навряд чи вона впаде комусь на голову.

У 1997 році в плечі жінки застряг невідомий об'єкт, який міг бути частиною ракети класу Delta. Але вона не була сильно поранена. Втім, жінку вважають єдиною в історії космонавтики «жертвою» космічного сміття.

«Тянгун-1» буде вже 50-м великим космічним штучним об'єктом, який падає на Землю з навколоземної орбіти. Уламки жодного з них не приводили до травмування або загибелі людей. Найбільш неконтрольованим вважають падіння 77-тонної космічної станції США SkyLab, яка розпалася над Західною Австралією. Її осколки не поранили нікого, але великі частини станції досягли поверхні планети і їх потім зібрали.

Китай не оприлюднив всі деталі про конструкцію станції, тому важко сказати, яка частина станції переживе входження в атмосферу. У 2011 році NASA підрахувало, що шанс об'єктів з масою менше 6,5 тонн долетіти до поверхні дорівнює 1 до 3,2 тис. Це означає, що ймовірність того, що уламок китайської станції впаде комусь на голову - один до 21 трильйона. Ще менш ймовірний спосіб померти важко навіть уявити.

Коли станція впаде на Землю, важко передбачити, оскільки вона рухається по орбіті зі швидкістю 27 тис. км на год. Коли станція почне вхід в атмосферу, науковці зможуть передбачити місце, де вона впаде через годину.

Траєкторія польоту станції «Тянгун-1» (The Guardian)

Входження відбудеться в широтах її орбіти, тобто 43 градуси на північ і 43 градуси на південь. Західна, Центральна, Північна і Східна Європа не потрапляє в це поле, на відміну від частин Північної і Південної Америки, Китаю, Близького Сходу, Африки, Австралії і деяких південних регіонів Європи. З огляду на специфічну орбіту, швидше за все уламки станції впадуть десь на кордонах цих широт.

На думку декана юридичного факультету Університету Західного Сіднея Стівена Фріленда, згідно з Конвенцією про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами від 1972 року, країна походження об'єкта повинна буде сплатити відшкодування за будь-яку завдану шкоду. У випадку з «Тянгун-1», відповідальним буде Китай.

До умов Конвенції світ звертався лише один раз в історії, коли радянський супутник «Космос-954» розбився в 1978 році. Це був ядерний супутник, уламки якого впали на Канаду. Оттава виставила Кремлю рахунок на 6 мільйонів канадських доларів, але той сплатив тільки половину.