На Полтавщині батьки підлітків, які зґвалтували малолітнього хлопця, заплатили 850 грн штрафу
Лише після розголосу події інформацію про злочин внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань
На Полтавщині набула розголосу історія про побиття і сексуальне насильство над неповнолітнім, після яких батьки кривдників обійшлися штрафом у 850 грн. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Як повідомляється, із соцмереж омбудсмен дізнався, що в Котельві Полтавської області троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство. У соцмережах також повідомляють, що сцену наруги знімали на відео.
Представник омбудсмена в Полтавській області разом із представниками місцевої влади виїхали на місце і встановили, що все це сталося ще в середині червня цього року, але правоохоронці дізналися про цей факт лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи, за якими батьки двох хлопців сплатили штраф у 850 грн, а третього кривдника на той час навіть не намагались встановити.
«З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?», – написав Лубінець і додав, що тільки коли обурливий факт набув суспільного розголосу, правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
«Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності», – повідомив омбудсмен.
Тим часом Нацполіція Полтавщини повідомила, що почала досудове розслідування у справі про знущання над дитиною. Розслідування ведеться за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, що стосується сексуального насильства. Ця стаття передбачає покарання у вигляді ув’язнення від 5 до 10 років. Наразі слідство триває.