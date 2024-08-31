Дмитро Лубінець вимагає від поліції провести службове розслідування

На Полтавщині набула розголосу історія про побиття і сексуальне насильство над неповнолітнім, після яких батьки кривдників обійшлися штрафом у 850 грн. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Як повідомляється, із соцмереж омбудсмен дізнався, що в Котельві Полтавської області троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство. У соцмережах також повідомляють, що сцену наруги знімали на відео.

Представник омбудсмена в Полтавській області разом із представниками місцевої влади виїхали на місце і встановили, що все це сталося ще в середині червня цього року, але правоохоронці дізналися про цей факт лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи, за якими батьки двох хлопців сплатили штраф у 850 грн, а третього кривдника на той час навіть не намагались встановити.

«З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?», – написав Лубінець і додав, що тільки коли обурливий факт набув суспільного розголосу, правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності», – повідомив омбудсмен.

Тим часом Нацполіція Полтавщини повідомила, що почала досудове розслідування у справі про знущання над дитиною. Розслідування ведеться за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, що стосується сексуального насильства. Ця стаття передбачає покарання у вигляді ув’язнення від 5 до 10 років. Наразі слідство триває.