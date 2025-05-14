Затриманому загрожує довічне ув'язнення

На Полтавщині співробітники Служби безпеки Україна затримали російського агента, який намагався скоригувати удари по медзакладах, у яких проходять реабілітацію українські військові. Про це у середу, 14 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – 36-річний безробітний місцевий житель. Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через свої антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах. За завданням окупантів, чоловік вивідував у знайомих інформацію про медзаклади, у яких лікуються Сили оборони. Потім він особисто приходив на місцевість та перевіряв зібрані дані.

Також російський поплічник намагався виявити позиції та маршрути український мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, що захищають Полтавщину від атак окупантів.

«Контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини й затримала за місцем проживання. Також Служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон та сім-карти, які він змінював, щоб приховати зв’язок з російськими спецслужбістами.

Російському агенту оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 14 травня СБУ також повідомила про затримання 52-річного уродженця Молдови, який допомагав окупантам прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської. області.