На Полтавщині затримали розшукуваного Інтерполом «Самвела Донецького»

Українські правоохоронці затримали в Полтавській області членів етнічного злочинного угруповання та його організатора - уродженця Грузії, розшукуваного Інтерполом, відомого як «Самвел Донецький».

Як повідомив у четвер, 19 вересня, департамент комунікації Нацполіції України з посиланням на першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля, лідера угруповання розшукував Інтерпол за вчинення умисного вбивства у Вірменії. В Україні в 1990-х роках він очолював кримінальне угруповання в Донецькій області, пізніше цей вплив поширився на територію Запорізької та Полтавської областей.

Учасники угруповання «спеціалізувалися» на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, погрозах, фізичних розправах і замовних убивствах, а також на пограбування банків. Зловмисникам інкримінують скоєння злочинів, передбачених шістьма статтями Кримінального кодексу.

«Обвинувачений у вимаганні з тортурами у складі і на чолі злочинної групи, Самвел потрапив за ґрати на 14 років і був етапований в Західну Україну. Завдяки зв'язкам у потрібних органах домігся переведення в Запорізьку область. Згодом опинився на волі раніше від належного терміну. На збуті героїну він знову був затриманий, але відбувся лише «відсидкою» в СІЗО протягом 3,5 років. У 2015 році лідер ОЗУ разом зі своїми бойовиками «прогримів» на всю Україну, здійснюючи злочин за злочином», – розповів Коваль.

відео Нацполіції

Він також зазначив, що правоохоронцям стало відомо про те, що «верхівка» кримінального світу винесла Самвелу «вирок» – страта, і той переїхав у сусідній регіон, а місце проживання перетворив на «фортецю, обладнану всіма можливими засобами захисту».

60-річного організатора злочинної групи, його 58-річну супутницю і двох найближчих виконавців затримали. Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих та інших фігурантів кримінального угруповання. Вилучено вогнепальну і холодну зброю, автомобілі, гроші, наркотики.