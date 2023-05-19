Правоохоронці затримали дев'ятьох учасників захоплення

Національна поліція викрила масштабну аферу за участі адвоката та власника медіахолдингу, які організували рейдерське захоплення місцевого заводу дитячого харчування. Для незаконної діяльності чоловік використовував фінансування колишнього заступника міністра Росії, повідомили у п'ятницю, 19 травня, у прес-службі Нацполіції.

За даними правоохоронців, з метою рейдерського захоплення заводу власник одного з медіахолдингів та адвокат використовував свої медіа для тиску та шантажу на бізнесменів та політиків. Бізнесмен неодноразово мав проблеми з правоохоронцями через шахрайство та вимагання, а наразі має активну справу, яка розглядається в суді.

«У липні 2022 року із метою незаконного заволодіння 100% статутного капіталу заводу дитячих продуктів на Полтавщині учасники злочинної групи, шляхом втручання в державні реєстри та виготовлення підроблених документів, незаконно перереєстрували підприємство на підконтрольних осіб. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 250 млн грн», – повідомили у прес-службі Нацполіції.

В організації рейдерського захоплення заводу бізнесмену допомагав колишній заступник міністра сільського господарства Росії, який залучив фінансування для незаконної оборудки на 530 тис. доларів. До афери також були причетні щонайменше 15 осіб – представники силового блоку, адвокати, нотаріуси та «кримінальний авторитет», повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Під час понад 30 обшуків 18 травня правоохоронці затримали дев'ятьох людей та вилучили в них документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, «чорнові записи» та інші речі. П'ятьом із них повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 ККУ (створення та участь у злочинній організації, шахрайство, незаконне заволодіння майном підприємства, підробка документів, зловживання повноваженнями). Учасникам оборудки загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів підозрюваним, а також повідомлення про підозру іншим учасникам рейдерського захоплення. Крім того, правоохоронці перевіряють причетність бізнесмена та його спільників до рейдерських захоплень інших підприємств на території України.