На 20 посад голів РДА на Львівщині зголосилися 570 кандидатів

На Львівщині триває відбір кандидатів на посади голів РДА

Станом на понеділок, 16 вересня, 570 осіб зголосилися до участі у відборі на посади голів РДА на Львівщині. Ці люди заповнили заявки на сайті проекту команди Зеленського – LIFT.

Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

«Є понад 570 охочих зайняти ці посади. Вони проходять усі етапи відбору. Після цього кандидатури будуть подані на розгляд голови ОДА та проходитимуть з ним співбесіду», - повідомив Холод. При цьому він не зміг повідомити більш детально, на посади голів у яких районах найбільше претендентів, а де – найменше.

Як пояснив заступник голови ЛОДА, після заповнення заявки, кандидати проходять тестування на знання законів України, на IQ, психологічні тести. Особи, які пройдуть усі ці етапи, потраплять на співбесіду до голови ЛОДА. Після цього буде здійснено подання до Києва про їх призначення.

Зі слів Холода, наразі триває процедура тестування, тому з кандидами на посади не визначилися. Заявки від охочих обійняти посади приймають досі. Наприкінці відбору в ЛОДА пообіцяли оприлюднити прізвища та інформацію про кандидатів.

Як повідомлялося, у середині серпня 2019 року голова Львівської ОДА Маркіян Мальський повідомив, що нових голів РДА на Львівщині шукатимуть за допомогою новоствореного проекту команди Зеленського – LIFT. Відтак усі кандидати на посади голів РДА мали заповнити анкети та завантажити свої резюме на спеціальному сайті.

Згідно з чинним законодавством, кандидатури на посади голів РДА вносить керівник Львівської ОДА. Цих кандидатів має затвердити уряд і подати їх на розгляд президента. Лише після того, як президент підпише відповідний указ, голова РДА вважається офіційно призначеним на посаду.