Судячи з фото поліції, мотоцикл перекинувся та впав у річку

Ввечері у четвер, 27 липня, на Прикарпатті трапилась смертельна аварія – неповнолітній хлопець за кермом мотоцикла не впорався з керуванням та злетів у річку. Хлопець загинув на місці ДТП.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, аварія трапилась 27 липня близько 22:00 неподалік села Козаківка, що у Болехівській територіальній громаді. На місці події поліцейські встановили, що 15-річний мешканець села Сукіль, керуючи мотоциклом Kovi, під час руху по гірській ґрунтовій дорозі не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги у кювет.

Судячи з фото поліції, мотоцикл перекинувся та впав у річку. Унаслідок ДТП 15-річний хлопець загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.