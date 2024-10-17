На військовослужбовця напали після того, як він попросив показати облікові документи

Правоохоронці повідомили про підозру 54-річному прикарпатцю, який розпилив балончик зі сльозоточивим газом в обличчя військовослужбовцю РТЦК та СП. Чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 17 жовтня, подія сталася у вересні в одному з населених пунктів Прикарпаття. Працівники ТЦК підійшли до чотирьох чоловіків, які зводили будинок.

«Коли військовослужбовці попросили надати для перевірки військово-облікові документи, один із чоловіків розпилив балончик зі сльозоточивим газом в обличчя військовослужбовцю, чим спричинив опіки очей», – інформують правоохоронці.

За умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі 54-річному прикарпатцю загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.