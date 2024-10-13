На Прикарпатті двоє пенсіонерів потрапили у реанімацію через отруєння грибами
Правила, які допоможуть вберегтись від отруєнь грибами
На Прикарпатті до реанімації районної лікарні потрапили двоє пенсіонерів, які отруїлись грибами. Про це 13 жовтня повідомляє ДСНС Івано-Франківської області та нагадує правила, які допоможуть вберегтись від отруєнь.
За даними рятувальників, 67-річний чоловік та 65-річна жінка отруїлись грибами у Косівському районі Прикарпаття, після чого їх госпіталізували до реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні.
ДСНС нагадує основні правила збору та вживання грибів, які допоможуть уникнути отруєнь:
- Купуйте гриби тільки у спеціалізованих місцях (магазинах, теплицях, кіосках). Уникайте стихійних ринків.
- Не порівнюйте зібрані гриби зі зображеннями в довідниках – вони можуть бути неточними.
- Ніколи не куштуйте сирі гриби.
- Збирайте лише ті гриби, які вам добре відомі як їстівні.
Які гриби не варто збирати:
- якщо не впевнені у їхній їстівності;
- поблизу доріг, на промислових територіях, смітниках;
- гриби з циліндричною ніжкою та потовщенням біля основи;
- гриби з пошкодженою ніжкою, старі, в’ялі або червиві;
- пластинчасті гриби, оскільки під них часто маскуються отруйні;
- «шампіньйони» або «печериці» з білими пластинками на нижній стороні капелюшка.
Рятувальники нагадують вдома перевіряти гриби, особливо якщо їх збирали діти, та що готувати гриби бажано у день збору, а нижню частину ніжки, яка забруднена ґрунтом, викидати. Гриби слід ретельно промити, а з маслюків та мокрух зняти слизьку плівку.
Раніше ZAXID.NET уклав короткий путівник грибними місцями Львівщини з поясненням, як збирати гриби.