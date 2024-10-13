На Прикарпатті до реанімації районної лікарні потрапили двоє пенсіонерів, які отруїлись грибами. Про це 13 жовтня повідомляє ДСНС Івано-Франківської області та нагадує правила, які допоможуть вберегтись від отруєнь.

За даними рятувальників, 67-річний чоловік та 65-річна жінка отруїлись грибами у Косівському районі Прикарпаття, після чого їх госпіталізували до реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні.

ДСНС нагадує основні правила збору та вживання грибів, які допоможуть уникнути отруєнь:

Купуйте гриби тільки у спеціалізованих місцях (магазинах, теплицях, кіосках). Уникайте стихійних ринків.

Не порівнюйте зібрані гриби зі зображеннями в довідниках – вони можуть бути неточними.

Ніколи не куштуйте сирі гриби.

Збирайте лише ті гриби, які вам добре відомі як їстівні.

Які гриби не варто збирати:

якщо не впевнені у їхній їстівності;

поблизу доріг, на промислових територіях, смітниках;

гриби з циліндричною ніжкою та потовщенням біля основи;

гриби з пошкодженою ніжкою, старі, в’ялі або червиві;

пластинчасті гриби, оскільки під них часто маскуються отруйні;

«шампіньйони» або «печериці» з білими пластинками на нижній стороні капелюшка.

Рятувальники нагадують вдома перевіряти гриби, особливо якщо їх збирали діти, та що готувати гриби бажано у день збору, а нижню частину ніжки, яка забруднена ґрунтом, викидати. Гриби слід ретельно промити, а з маслюків та мокрух зняти слизьку плівку.

Раніше ZAXID.NET уклав короткий путівник грибними місцями Львівщини з поясненням, як збирати гриби.