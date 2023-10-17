Будинок повністю пристосований для потреб чоловіка

На Прикарпатті громада подарувала новий інклюзивний будинок для військовослужбовця 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Романа Крашевського. Боєць отримав важке поранення під час боїв та втратив ногу. Його старе помешкання було повністю не пристосоване, а тому міська влада та благодійники вирішили придбати новий дім для воїна.

Роман Крашевський до війни жив і працював в Рогатинській громаді. У 2020 році пішов служити в 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого, повідомляє видання Galka.if.ua. Вже після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну чоловік отримав важке поранення і досі лікується. Роман на війні втратив ногу.

Через те, що його попередній будинок був дуже старий і не пристосований для людини з інвалідністю, то міська влада Рогатина і небайдужі мешканці облаштували для Романа новий, інклюзивний будинок. Про те, як громада облаштовувала дім для захисника розповів командир відділення 1 механізованого батальйону 14 ОМБР, в якому у 2020 році служив поранений військовослужбовець, В’ячеслав Жовнір.

«Коли ми почули про поранення Романа, то першим пунктом вирішили подбати про затишний дім, куди він міг би повернутися з лікарні. Виникла ідея стосовно нового будівництва. Але це потребувало великих коштів, тому громада вирішила звернутися до міського голови Рогатина Сергія Насалика. Він без проблем підтримав ідею», – розповів В’ячеслав Жовнір.

Виконком Рогатинської міської ради ухвалив рішення 25 квітня, згідно з яким перевели нежитлову будівлю на вулиці Галицькій, яка знаходилась на балансі міськради, в житлову. З місцевого бюджету також виділили кошти для перенесення електричного лічильника, поставлення ринв, поточного ремонту даху, підведення води й каналізації, адже до цього їх тут не було. А також за бюджетні гроші облаштували пандус і ванну кімнату.

Громада Рогатина фінансово та матеріально також підтримала проведення ремонтів в новому будинку. До збору коштів долучилися парафії церков Святого Миколая і Святого Юра у Рогатині, храм у селі Кутці. Окремий збір коштів проводив Рогатинський ліцей «Гімназія ім. Володимира Великого» та Рогатинський аграрний фаховий коледж.

«Чимало допомогли підприємці Рогатина – Богдан і Тарас Гордії, Іван Кащук, Мирон Боднар, Ярослав Запотічний, Зеновій Боднар, Роман Малецький, Василь Когут, Володимир Грималівський, Володимир Попель, Богдан Білоус, волонтер Михайло Крук. За всі зібрані кошти провели ремонти в середині будинку, закупили необхідні речі. Були люди, які просто приїжджали і віддавали меблі, кухню. Хтось провів безкоштовно інтернет. Дівчата з Рогатинського будинку культури дали тканину і пошили з неї штори», – додає В’ячеслав Жовнір.

У будинку все продумано до дрібниць: відсутні пороги, на доступній відстані вимикачі, низькі полиці, багато місця між меблями та ліжком. Військові побратими та голова громади вручили ключі Роману Крашевському. Такий вчинок розчулив чоловіка, він подякував громаді й всім, хто долучився до створення його нової оселі.