Аварія сталася між селами Назавизів та Перерісль Надвірнянського району

Уранці 29 липня внаслідок аварії у Надвірнянському районі загинув 48-річний місцевий мешканець. Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася близько 6:50 між селами Назавизів та Перерісль.

«48-річний мешканець села Перерісль, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч та з’їхав у кювет. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події», – зазначили правоохоронці.

Обставини аварії з’ясовуватимуть у рамках провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).