Аварія сталася між селами Креховичі та Брошнів-Осада

У вівторок, 22 липня, між селами Креховичі та Брошнів-Осада Калуського району Mercedes збив пішохода. Від отриманих травм потерпілий помер по дорозі в лікарню.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, чоловік переходив дорогу в недозволеному місці.

«Водій Mercedes наїхав на пішохода, 1990 року народження, Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги», – зазначили правоохоронці.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює всі обставини аварії.