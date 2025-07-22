Біля Калуша водій Mercedes на смерть збив пішохода
35-річний чоловік переходив дорогу в недозволеному місці
До теми
Аварія сталася між селами Креховичі та Брошнів-Осада
У вівторок, 22 липня, між селами Креховичі та Брошнів-Осада Калуського району Mercedes збив пішохода. Від отриманих травм потерпілий помер по дорозі в лікарню.
Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, чоловік переходив дорогу в недозволеному місці.
«Водій Mercedes наїхав на пішохода, 1990 року народження, Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги», – зазначили правоохоронці.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює всі обставини аварії.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter