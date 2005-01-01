На Прикарпатті неплатника аліментів примусили косити борщівник

Чоловік орудує косою під наглядом судових виконавців

У Рожнятові Івано-Франківської області районний суд визнав чоловіка винним у несплаті аліментів та призначив адміністративне стягнення – виконання суспільно корисних робіт, впродовж 240 годин.

Як інформує Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області, суспільно корисні роботи боржник відпрацьовує на території однієї з сільрад району.

Чоловік, який понад півроку не платив аліментів на дитину, косить отруйну рослину – борщівник.

Нагадаємо, 6 лютого набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».

Згідно з ним, якщо заборгованість з аліментів становить сукупну суму платежів за шість місяців, боржника тимчасово обмежуватимуть у праві керувати транспортними засобами, використовувати вогнепальну, мисливську, пневматичну зброю, а також виїжджати за кордон.