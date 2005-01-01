На Прикарпатті неплатника аліментів примусили косити борщівник

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 17:102500

До теми

На Прикарпатті неплатника аліментів примусили косити борщівник
фото прес-служби управління юстиції в Івано-Франківській області
Чоловік орудує косою під наглядом судових виконавців

У Рожнятові Івано-Франківської області районний суд визнав чоловіка винним у несплаті аліментів та призначив адміністративне стягнення – виконання суспільно корисних робіт, впродовж 240 годин.

Як інформує Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області, суспільно корисні роботи боржник відпрацьовує на території однієї з сільрад району.

Чоловік, який понад півроку не платив аліментів на дитину, косить отруйну рослину – борщівник.

Нагадаємо, 6 лютого набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».

Згідно з ним, якщо заборгованість з аліментів становить сукупну суму платежів за шість місяців, боржника тимчасово обмежуватимуть у праві керувати транспортними засобами, використовувати вогнепальну, мисливську, пневматичну зброю, а також виїжджати за кордон.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У київського бізнесмена відібрали рідкісний Ferrari за несплату аліментів ZAXID.NET
Опіки борщівником: перша допомога.
І що в таких випадках категорично робити не можна ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук