Колишньому провідному економісту одного із банків Івано-Франківщини повідомили про підозру в шахрайстві та підробці офіційних документів. Як розповіли у прокуратурі Івано-Франківської області, він упродовж 2014 – 2015 років незаконно привласнював гроші вкладників банку.

«Зловмисник вносив свідомо неправдиві відомості в електронно-обчислювальну систему й формував заявки, на підставі яких згодом перераховувались кошти потерпілих, які підозрюваний протиправно привласнював і розпоряджався ними на власний розсуд», – йдеться у повідомленні.

Загалом правоохоронці задокументували 44 епізоди такої протиправної діяльності, а загальна сума збитків клієнтам банку складає 400 тис. грн.

Наразі вживаються заходи для відшкодування завданої шкоди.

У прокуратурі водночас не уточнили, працівником якого саме банку був підозрюваний, а тако міста, де стався злочин.

Як інформував ZAXID.NET, в Тернопільській області за привласнення грошей від селян судитимуть поштарку, яка отримувала від селян гроші за газ та електроенергію, однак гроші залишала собі, а селянам видавала фальшиві квитанції про оплату.