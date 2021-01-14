Керівниця відділення банку у Києві за підробленими документами впродовж десяти років привласнювала гроші клієнта. Про це повідомили у прес-службі МВС у четвер, 14 січня.

«Протягом десяти років жінка за підробленими документами переводила у готівку гроші, внаслідок чого привласнила понад 60 тис. доларів клієнта», – йдеться у повідомленні.

За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповіли у відомстві, до поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що з його банківського депозиту зникли гроші. Правоохоронці зареєстрували повідомлення потерпілого та опитали співробітників банківського відділення, де зберігались гроші.

Встановили, що киянин працює за кордоном, а у 2010 році у банку відкрив депозитний рахунок, який регулярно поповнював. За роки співпраці з фінансовою установою чоловік став vip-клієнтом, а відтак між ним та керівницею відділення склалися довірливі відносини. Жінка, на прохання чоловіка, навіть виконувала деякі банківські операції.

«У подальшому керівниця настільки увійшла в довіру клієнта та касирів банку, що почала підробляти заяви від імені чоловіка на видачу готівки в касі. У результаті впродовж 10 років банківська працівниця провела 36 незаконних операцій із депозитом чоловіка та зняла з його рахунку понад 60 тис. доларів», – йдеться у повідомленні поліцейських.

У поліції також повідомили, що 33-річна зловмисниця звільнилась із роботи і наразі переховується від органів слідства. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 5 слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину та оголосили її у міжнародний розшук.

У відомстві не зазначають працівницею якого саме банку була підозрювана у злочині жінка.

Як інформував ZAXID.NET, раніше на Прикарпатті працівниця банку привласнила 130 тис. грн клієнтів.