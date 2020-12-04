У четвер, 3 грудня Личаківський районний суд призначив 11 років ув’язнення 53-річній львів’янці, яку обвинувачували в шахрайстві. За інформацією Львівської обласної прокуратури, із 2000 по 2015 рік жінка отримала позики від понад двох десятків людей, яким обіцяла великі відсотки. Таким чином вона привласнила понад 15 млн грн.

«Встановлено, що жінка в період із 2000 по 2015 рік шляхом обману заволоділа коштами 20-ти потерпілих. Під виглядом укладення договорів позики, нібито для розвитку її бізнесу з обміну валют, брала кошти, а натомість за користування ними обіцяла позичальникам виплати до 36% річних, у деяких випадках навіть 0,5% на день», – повідомили в обласній прокуратурі.

Жінка позичала гроші у фізичних та юридичних осіб. Також відомо, що вона брала нові позики, щоби віддати попередні борги. Загальна матеріальна шкода, яку було завдано потерпілим, – 15 млн 173 тис. 425 грн.

53-річну львів’янку звинувачували у шахрайстві за ч. 3, 4 ст. 190 КК України. Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину і засудив до 11 років позбавлення волі з конфіскацією 1/3 усього належного майна. На рішення суду ще може бути подано апеляцію.