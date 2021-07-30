Місцеві мешканці частково перекрили дорогу державного значення Н-10,

На Прикарпатті у селі Лісний Хлібичин, що за 25 кілометрів від Коломиї легковик наїхав на 12-річну школярку, яка йшла через пішохідний перехід. Потерпілу госпіталізовано до лікарні. На місці події більше 20 місцевих мешканців перекрили ділянку дороги, з вимогою встановити світлофор. Про це у п'ятницю, 30 липня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські попередньо встановили, що 35-річна мешканка Івано-Франківська, керуючи автомобілем Skoda та рухаючись автодорогою Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці», не вибрала безпечної швидкості руху і наїхала на дитину, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Аварія сталась близько 13:10.

«У результаті аварії 12-річну потерпілу доправлено до лікарні. У водійки відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. За фактом аварії відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ», – йдеться у повідомленні поліції.

Після наїзду на дитину, більше 20 місцевих мешканців частково перекрили дорогу державного значення Н-10, вимагаючи встановити світлофор. На місці перекриття працюють працівники поліції Коломийщини та патрульної поліції, які забезпечують публічний порядок та безпеку дорожнього руху.

Якщо вина водійки підтвердиться, їй загрожує до трьох років ув'язнення.