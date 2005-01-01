На Прикарпатті шахраї вимагають гроші в підприємців, представляючись працівниками прокуратури

В Івано-Франківську з’явилися шахраї, які видають себе за керівництво прокуратури Івано-Франківської області, телефонують підприємцям та вимагають гроші. За певну суму шахраї обіцяють вирішити «певні питання» людей, до яких вони телефонують.

«З метою виявлення та недопущення у майбутньому подібних випадків шахрайства просимо інформувати оперативного чергового прокуратури Івано-Франківської області», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше в Києві дві жінки представилися працівницями комунальних служб і, увійшовши до помешкання, вчинили пограбування.