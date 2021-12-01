У лікарню звернулася сім'я з трьох людей, двоє з них відмовилися від госпіталізації

У селі Нижній Вербіж поблизу Коломиї отруїлося двоє дорослих та одна дитина. Потерпілих госпіталізували до інфекційної лікарні Коломиї з попереднім діагнозом – харчова токсикоінфекція, повідомили у середу, 1 грудня, в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

За інформацією Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, госпіталізували жителів села Нижній Вербіж у вівторок, 30 листопада. «У Коломийську інфекційну лікарню госпіталізовано 3 осіб в тому числі 1 дитина, жителі с. Нижній Вербіж Нижньовербізької ТГ Коломийського району з попереднім діагнозом - харчова токсикоінфекція, стан середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Директор Коломийської інфекційної лікарні Володимир Кифорук у коментарі «Суспільному» уточнив, що у лікарню звернулася сім'я з трьох людей. Двоє з них відмовилися від госпіталізації. Вік дитини наразі невідомий.

Тож у Коломийську інфекційну лікарню прийняли лише одного чоловіка з харчовим отруєнням. За словами потерпілого, він отруївся паштетом. Стан чоловіка задовільний.