Долинський районний суд визнав винною уродженку села Заповітне Запорізької області, яка навчається в 11 класі Малотур’янського ліцею в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. За скоєне школярці призначили 2 роки позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 травня, у грудні 2023 року обвинувачена дізналася, що вагітна, але приховала це від родини. У січні – на сьомому місці вагітності – вона самостійно народила хлопчика вагою 1 кг з відсутніми вадами розвитку. Одразу після пологів школярка стиснула обома руками голову дитини, від чого та померла. Після цього помістила тіло немовляти у пакет і, передавши своєму хлопцеві, попросила викинути поблизу будинку.

Під час судового засідання дівчина розкаялася, а її мати та адвокат попросили укласти угоду про примирення, на що потерпілий не заперечив.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Тураш визнав школярку винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини і призначив їй 2 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання замінили на рік умовного.