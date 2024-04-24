Під час судового розгляду Олеся Дюг визнала свою вину

Калуський міськрайонний суд визнав винною місцеву мешканку Олесю Дюг в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. Жінці присудили 3 роки позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на два роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 18 квітня, в ніч на 18 листопада 2023 року Олеся Дюг, яка не перебувала на лікарському обліку у зв’язку з вагітністю, самотужки народила хлопчика у ванній кімнаті свого будинку. Після цього перерізала пуповину та двічі вдарила в голову новонародженого. Внаслідок отриманих травм немовля померло і обвинувачена, помістивши тіло дитини в поліетиленовий пакет, винесла його з будинку і викинула поблизу магазину.

Під час судового розгляду Олеся Дюг визнала свою вину і підписала угоду про примирення з потерпілим. Суд також врахував, що обвинувачена раніше не була судимою та має позитивні характеристики з Кропивницькій гімназії та Вищого професійного училища Калуша, в яких навчалася.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Богдана Кулаєць визнала Олесю Дюг винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини і призначила їй 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив 2 роками умовного. Також засуджена має сплатити 5,8 тис. грн за проведення експертиз.