За умисне вбивство своєї новонародженої дитини матері загрожує до 5 років позбавлення волі

Мешканку села Кропивник Калуського району підозрюють в умисному вбивстві своєї дитини. Тіло немовляти знайшли 5 грудня на сільській вулиці. Поліція встановила, що дитина загинула від травм, які їй завдала 18-річна матір.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 11 грудня, жінка приховувала свою вагітність від родичів і не перебувала на обліку в медзакладі. Вона народила хлопчика вдома без медичної допомоги, а після цього позбавила його життя.

«Після пологів вона нанесла удари по голові новонародженого немовляти, спричинивши набряк головного мозку, крововилив та закриту черепно-мозкову травму, від яких він помер. Відтак, переконавшись, що хлопчик не подає ознак життя, поставила його в поліетиленовий пакет, винесла з будинку та викинула», - інформують у прокуратурі.

Жінці обиратимуть запобіжний захід. За умисне вбивство своєї новонародженої дитини матері загрожує до 5 років позбавлення волі.