У Івано-Франківську курсанта Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба зобов’язали відшкодувати витрати на його утримання під час навчання після відрахування з університету. Оскільки курсант добровільно не виконав умови договору, то університет стягнув гроші через суд.

Як вказано у рішенні Івано-Франківського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, Артем А. протягом 2023 – 2024 років навчався у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, у липні 2024 року контракт достроково розірвали і хлопця відрахували з університету. Згідно з контрактом, у разі дострокового розірвання курсант має відшкодувати університету витрати на своє утримання під час навчання. У цьому випадку йдеться про 65,6 тис. грн компенсації. Оскільки Артем А. добровільно цього не зробив, то представник університету звернувся до суду.

Цю справу розглянув суддя Ігор Главач, який дослідив усі матеріали та аргументи. Відрахований курсант не скористався правом подати відзив на позовну заяву. Відомо, що зараз він проходить військову службу.

Суддя вважає, що позовні вимоги університету є обґрунтовані та підлягають задоволенню. Із Артема А. стягнули 65,6 тис. грн на користь позивача. Термін оскарження рішення суду уже минув.