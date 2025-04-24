Під час обшуків у мешканця Бурштина вилучили фальсифікату на 500 тис. грн

Правоохоронці підозрюють 42-річного мешканця Бурштина у незаконному виготовленні та реалізації алкоголю. Під час обшуків у прикарпатця вилучили фальсифікату на 500 тис. грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 24 квітня, з грудня 2024 року раніше судимий за аналогічні злочини чоловік розмістив у гаражі обладнання для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, залучивши до схеми своїх знайомих.

«Підозрюваний купував спирт, тару, смакові алкогольні концентрати, іншу сировину, а також незаконно використовував підроблені марки акцизного податку. Спільники виготовляли фальсифікат і розливали його у пляшки. Алкоголь із підробленими марками акцизного податку збували гуртом та в роздріб місцевим мешканцям», – зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у прикарпатця вилучили близько 2 тис. літрів рідини із запахом спирту, 500 пляшок готової продукції, барвники, ароматизатори, а також обладнання для виробництва фальсифікату, підроблені марки акцизного податку, гроші, мобільні телефони та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого склала близько пів мільйона гривень.

За незаконне виготовлення, придбання, перевезення та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України) прикарпатцю загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.