Усі учасники ДТП були тверезі

У понеділок, 25 березня, у селищі Перегінське Калуського району 16-річний водій Kia Sorento в’їхав в огорожу будинку. Внаслідок ДТП неповнолітнього водія та чотирьох підлітків, які їхали з ним, доставили в лікарню.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 26 березня, 16-річний мешканець Калущини взяв автомобіль без дозволу матері.

«Він не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням, відтак здійснив наїзд на металеву огорожу. В транспортному засобі, окрім неповнолітнього водія, перебувало ще четверо друзів – підлітків. Наймолодшому з них – 14 років. Керманича та пасажирів доставлено до лікувального закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості», – інформують у поліції.

Усі учасники ДТП були тверезі. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Санкція статті передбачає штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботами на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. У поліції нагадали, що керувати автомобілями можна після досягнення 18 років.