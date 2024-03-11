Водія затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

У ніч на неділю, 10 березня, поблизу села Великі Дідушичі Стрийського району Львівщини трапилася ДТП. Внаслідок перекидання автомобіля Opel Combo травмувався 22-річний водій та троє його неповнолітніх пасажирок. Про це повідомили у поліції Львівської області

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Combo, 22-річний житель району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП водій фургона та три його пасажирки зі Стрийського району, 16-річна і дві 17-річні дівчини, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Встановлено, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.