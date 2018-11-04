Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки на Прикарпатті загинуло двоє людей

Водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 17:234230

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Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки на Прикарпатті загинуло двоє людей
фото національної поліції
Загинув водій легковика та його 20-річний пасажир

В селі Старі Кровотули Тисменицького району Івано-Франківської області сьогодні, 4 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Про це повідомили в Нацполіції області.

Близько 6:00 в селі Старі Кровотули 24-річний житель району скоїв аварію.

«Водій легковика рухався у напрямку Чернівців, але на ділянці автодороги Стрий-Чернівці-Мамалига не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Через такий маневр допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Actros під керуванням 39-річного жителя Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП водій Opel Vectra і його 20-річний пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Проводиться слідство.

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