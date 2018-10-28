На приватному подвір’ї у Кривому Розі виявили п’ять людських тіл

У Кривому Розі Дніпропетровської області на території приватного подвір'я, яке розташоване у Центрально-міському районі міста, знайшли п'ять закопаних людських тіл, повідомили місцеві ЗМІ. Вже відомо, що вбивства здійснював росіянин зі своїми знайомими.

Зокрема, як повідомило видання 0564, про виявлення тіл стало відомо в неділю, 28 жовтня, коли відкопали чотири тіла. Ще одне тіло виявили раніше.

Відомо, що четверо тіл – чоловічих, одне – жіноче.

ЗМІ повідомили, що домоволодіння, на якому виявили тіла, має погану славу, на його території відбувалися постійні пиятики. Попередньо стало відомо, що вбивства почалися в червні цього року. Однак люди, які мешкають по сусідству, кажуть, що не бачили нічого підозрілого й не чули криків.

Як повідомив «Перший криворізький», за підозрою у вбивствах затримали чоловіка середніх років. Імовірно, у нього є співучасник, але про його місце перебування наразі нічого невідомо.

Інформацію підтвердив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін. За його словами, затриманим за вбивства виявився росіянином.

«Поліцейські Дніпропетровщини декілька днів тому затримали громадянина РФ та його “друзів”, які з початку року й до теперішнього часу вбили п’ятьох громадян України. Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували на подвір’ї будинку, де мешкали. Чому вбивали – важко розуміти. Кожного разу все починалося зі спільного розпиття алкогольних напоїв, потім образи, з їхніх слів, а далі – вбивство й ховали труп», – повідомив він.

Інших подробиць про цей злочин поки що немає.

За масове і серійне вбивство підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.